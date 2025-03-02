Türkiye ve İngiltere Suriye konulu istişareler yürütecek
Türkiye ile İngiltere arasında yarın Ankara’da Suriye konulu istişareler düzenlenecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlığında yapılacak.
İstişarelerde Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.
Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, istişareler kapsamında Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu hakkında Türkiye'nin görüş ve beklentilerini muhatabına aktarması bekleniyor.
Görüşmelerde, Suriye'deki yönetimin, merkezi bir hükümet dahilinde ulusal uzlaşıyı tesis etmeye dönük adımlarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemine ve Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için yaptırımların ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılmasının gerekliliğine odaklanılması öngörülüyor.
Suriye'nin geleceğinde terörizme yer bulunmadığının vurgulanacağı görüşmelerde, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini açık şekilde ihlal ve tehdit eden eylemlerinin durdurulması gerektiğine odaklanılması bekleniyor.
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