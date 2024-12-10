Yolsuzlukla yargılanan katil Netanyahu yer altında ifade verdi!

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün yolsuzluk iddiasıyla ilgili ifade vermek için Tel Aviv’deki mahkemeye gitti. İlk kez ifade veren Netanyahu için aylardır “Bibi hapse“ sloganları atılıyor.

Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili kanıtlara istinaden Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargılandığı yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Salı günü Tel Aviv'deki mahkemeye geldi. Mahkemede ifade vermeyi defalarca ertelemeye çalışan Netanyahu, İsrail'in ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk başbakanı oldu.

Netanyahu, üç ayrı davada rüşvet, dolandırıcılık ve kamu güvenini ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya.

YERALTI ODADA DÜZENLENDİ

Netanyahu karşıtı protestocular ve destekçileri de dahil olmak üzere birkaç kişi mahkeme dışında toplanırken, bazı sağcı milletvekilleri güvenlik nedeniyle yeraltı bir odada düzenlenen oturuma katıldı.

Mahkeme dışında bir AFP gazetecisi, başbakanın destekçilerinin "Netanyahu, halk seni destekliyor" diye slogan attığını, aylardır ona karşı miting düzenleyen protestocuların ise "Bibi hapse" diye slogan attığını bildirdi.

İsrail başbakanının mahkemeye fiziksel olarak son çıkışı, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırısıyla savaş başlamadan önce, Haziran 2023'te olmuştu.

Netanyahu Pazartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, "Mahkemede konuşacağım. Kaçmıyorum" dedi.

NETANYAHU NEYLE YARGILANIYOR?

2019 yılında açılan üç ayrı davada yargılanan Netanyahu, rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Netanyahu'nun duruşmaları 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlamıştı ancak 3 Aralık'ta İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten (Şabak) gelen tavsiyenin ardından Netanyahu'nun ifadesinin Tel Aviv'deki mahkemede alınması kararlaştırılmıştı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek de yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi