DÜNYA Haberleri

YPG mensupları otobüslerle Tabka’ya gönderildi

YPG mensupları otobüslerle Tabka’ya gönderildi
Suriye’nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü YPG mensubu, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde mevzilenen SDG'li teröristler, tahliye olmayı kabul ettikten sonra, otobüslerle Tabka'ya nakledildi.

Hastanede mevzilenen SDG'li teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.

Tabka, Fırat Nehri üzerinde, nehrin batı kıyısında terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan alanda yer alıyor.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

