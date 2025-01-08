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SAGEM’den ailelere “etkili danışmanlık hizmetleri’’ semineri

Selman Kaya
Muhabir

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SAGEM’den ailelere “etkili danışmanlık hizmetleri’’ semineri
Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) tarafından ailelere ve çiftlere yönelik olarak “Etkili Danışmanlık Hizmetleri“ konulu seminer düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, ebeveynlerin bilinçlenmesi ve çocukların sağlıklı gelişimi için ücretsiz danışmanlık ve terapi hizmetleriyle ailelere destek sunan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) çeşitli faaliyetler sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ailelerin gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programları, seminerler, psikolojik danışmanlık hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında ücretsiz danışmanlık hizmet veriliyor.

Bu amaçla SAGEM Konferans Salonu'nda "Etkili Danışmanlık Hizmetleri" konulu seminer düzenlendi. Etkinlikte hem bireysel hem de aile içi ilişkileri güçlendirme, sorunlara çözüm bulma, hayata rehberlik edecek yeni bakış açıları kazanma konularında ailelere detaylı bilgi verildi. Alanında uzman konuşmacıların rehberliği eşliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara zorluklarla başa çıkarken daha güçlü bağlar kurma, daha sağlıklı iletişimler ile daha sağlıklı bir geleceği inşa etme ve daha mutlu bireyler olabilme konuları anlatıldı. Uzman konuşmacılar, her bireyin ailevi ve bireysel rollerinde bazen karmaşık ve yorucu süreçlerle karşı karşıya kalabilecekleri durumda onların yalnız olmadıklarını ve en büyük destekçileri olduklarını ilettiler.

Seminerin ardından SAGEM'den faydalanan aileler memnuniyetlerini dile getirerek Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ettiler.

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