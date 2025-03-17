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2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını öngören teklif, bugün Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de emekli vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklif, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. 

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira yükseltilmesini de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanıyor. Meclis Genel Kurulundan geçtikten sonra Cumhurbaşkanının imzası ve sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanması ile yasalaşacak. Teklifin yasalaşması durumunda, ikramiyelerin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIR? 
Bayram ikramiyesi aşağıdaki kişilere verilmektedir:

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Dul ve yetim maaşı alanlar (Mirasçılar hisseleri oranında alır)
Şehit yakınları ve gaziler
65 yaş aylığı alanlar
Vazife malulleri
Şampiyon sporcular
Terör mağdurları

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALIR?
2025 yılında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL'ye yükseltildi. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri, aldıkları aylık oranlarına göre hesaplanıyor.

Vefat eden sigortalının eşine, çocuk olmaması durumunda aylığın %75'i oranında ödeme yapılır ve bu durumda bayram ikramiyesi de 3.000 TL olacaktır. Eğer çocuk varsa, eşe %50 oranında aylık bağlanır ve bu durumda bayram ikramiyesi 2.000 TL olur. Çocuklara ise %25 oranında aylık bağlanır ve her çocuk için bayram ikramiyesi 1.000 TL olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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