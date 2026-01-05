GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

2026 yılı bedelli askerlik ücreti

Güncelleme Tarihi:

2026 yılı bedelli askerlik ücreti
Ocak 2026’da memur maaşı zammına göre bedelli askerlik ücreti TÜİK’in aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte belirlenen memur maaş zam oranı ile yeniden şekillendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. 

Açıklanan verinin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı netleşti.

Bu oran aynı zamanda birçok ödemeyi de etkiliyor.

2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK RAKAMLARI

Bedelli askerlik rakamları da memur maaşlarıyla birlikte değişecek rakamlar arasında yer alıyor.

Bedelli askerlik ücreti 2025'in ikinci yarısında 280 bin 850,64 TL olarak uygulanmıştı.

Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından da ilk rakamlara göre; bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL oldu. 

İKİ KEZ BELİRLENİYOR

Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden belirleniyor.

Bu kapsamda yeni emekli ile memur zammı TÜİK tarafından açıklandı ve aralık ayı enflasyon oranları belli oldu.

MSB AÇIKLIYOR

Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlanıyor.

Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini, Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlar:

- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

- Yoklaması olmayan yükümlüler için yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip bu haktan vazgeçmemiş olmak.

- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanların; müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmaları ve kura/sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaları.

Bedelli askerlikten yararlanma şartları şunlar:

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanların; ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9. maddesindeki bedeli müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemeleri.

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların; Kanun'un 9. maddesine göre belirlenen bedel ile ek bedeli müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemeleri.

- Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

- Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak.

Başvuru şekli şöyle:

Kaydı olmayanlar e-Devlet veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı/saklı/bakaya olanlar ise askerlik şubeleri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar başvurabilir. 

Kaynak: AA

