En düşük emekli maaşı için flaş gelişme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler bu hafta toplantı yapacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, aralık ayı enflasyonu açıklandı.

Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları belli oldu.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Kamu çalışanlarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak zamlı maaşları netleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR

Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL, 6 aylık kesinleşen zam oranıyla birlikte 2 ban 57 TL zamla birlikte 18 bin 939 TL liraya çıktı.

KRİTİK TOPLANTI

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı için bu hafta gerçekleştirilecek.

TOPLANTI CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler katılacak.

