2025 sigara fiyatları! Sigara fiyatları 2025 ne kadar oldu? 2025 Ocak Zamlı Marlboro, Kent, Winston, Parliament Sigara Fiyatı

Yeni yılın başlamasıyla birlikte sigara fiyatlarına beklenen zamlar gerçekleşti. Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelinde sigara markalarının fiyatlarında önemli artışlar görüldü. Philip Morris, JTI, BAT ve Tekel gibi büyük üreticiler, yeni fiyat listelerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara hangisi. İşte detaylar...

2025 yılı Ocak ayında sigara fiyatlarına yapılan zamlar, sigara kullanıcıları tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir. Özellikle, Sigara Fiyatları üzerindeki en büyük etkilerden biri olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve döviz kuru dalgalanmalarının, fiyatlara nasıl yansıdığı sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Türkiye'de sigara fiyatları; enflasyon oranları, sigara şirketlerinin kâr stratejileri ve döviz kuru gibi faktörlerle belirlenmektedir. Bu yazıda, Philip Morris, BAT, JTI, TT ve diğer büyük sigara markalarının fiyatlarıyla ilgili kapsamlı bir liste sunulacaktır.

Sigara fiyatlarındaki bu artış, ekonomik koşulların ve vergi düzenlemelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Tiryakiler, zamlı fiyatlarla birlikte tercih ettikleri sigara markalarının yeni etiketlerini incelemeye başladı. Özellikle popüler markalardaki fiyat artışları dikkat çekiyor.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI (OCAK 2025)

PHİLİP MORRİS GRUBU

2025 yılı Philip Morris sigara fiyatları;

Parliament Night Blue Pack (Uzun): 81 TL

81 TL Parliament Aqua Blue Slims: 80 TL

80 TL Parliament Midnight Blue: 76 TL

76 TL Marlboro Red Long: 79 TL

79 TL Marlboro Touch/Red: 77 TL

77 TL Marlboro Edge: 75 TL

75 TL Muratti: 74 TL

74 TL Chesterfield: 72 TL



JTI (JAPAN TOBACCO INTERNATİONAL) SİGARA FİYATLARI

JTI Sigara markalarında fiyatlar, Ocak 2025 itibarıyla artış gösterdi. Camel serisinin fiyatları 68 TL ile 73 TL arasında değişiyor. Camel Slender 68 TL, Camel Soft ise 73 TL fiyatla raflardaki yerini aldı. Monte Carlo markasının tüm çeşitleri ise 67 TL'den satışa sunuluyor.

Winston Dark Blue: 74 TL

74 TL Winston Slims: 80 TL

80 TL Camel Yellow & Brown: 75 TL

75 TL Monte Carlo: 72 TL

Sarma tütün ürünlerinin fiyatlarında da yükseliş gözlendi. 100 gram Camel Yellow tütün ve sarmalık tütün çeşitleri yaklaşık 165 TL gibi yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.

BAT (BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO) GRUBU

2025 BAT sigara grubu fiyatı listesi;

Kent Switch Dark Blue: 71 TL

71 TL Kent D Range (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long): 72 TL

72 TL Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 73 TL

73 TL Rothmans (Tüm Ürünler): 68 TL

68 TL Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 67 TL



WINSTON VE BAT SİGARA FİYATLARI

Winston markasına ait sigaraların fiyatları da Ocak 2025 itibarıyla güncellendi. Winston Slim Blue ve Winston Slims modelleri 80 TL fiyat etiketine sahipken, Winston Xsence gibi premium seriler ise 82 TL'den satışa sunuluyor.

BAT grubunun diğer markalarında da benzer bir artış yaşandı. Dunhill Double Blue serisi 89 TL, Kent Slims çeşitleri ise 80 TL ile 82 TL arasında değişen fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

DİĞER SİGARA MARKALARI VE FİYATLAR

Rothmans, Tekel 2000 ve Viceroy gibi markalarda fiyatlar nispeten daha sabit tutuldu. Rothmans sigaraları 68 TL, Tekel 2000 ve Mavi 2000 serileri ise 67 TL olarak belirlendi. Ayrıca Pall Mall ve Maltepe sigaraları ise 73 TL fiyat etiketiyle satışta.

Sigara fiyatlarındaki artışların temel nedenleri arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), döviz kuru dalgalanmaları, enflasyon oranları ve sigara firmalarının kâr stratejileri öne çıkıyor. Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına ÖTV artışı nedeniyle yeni zamların gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ 2025

Philip Morris Grubu (PM Grubu)

Marlboro Red/Touch: 82 TL

82 TL Marlboro Edge: 80 TL

80 TL Parliament Night Blue: 81 TL

81 TL Parliament Aqua Blue Slims: 81 TL

81 TL Muratti: 78 TL

78 TL Lark: 76 TL

76 TL Chesterfield: 75 TL

BAT Grubu

Kent Blue: 80 TL

80 TL Kent Switch Dark Blue: 78 TL

78 TL Dunhill Double Blue: 90 TL

90 TL Rothmans: 72 TL

72 TL Tekel 2000: 70 TL

JTI Grubu

Winston Dark Blue: 74 TL

74 TL Winston Slims: 80 TL

80 TL Camel Yellow & Brown: 75 TL

75 TL Monte Carlo: 72 TL

TT Grubu

President: 68 TL

68 TL Medley: 66 TL

HD Sky: 66 TL

MMC: 66 TL

SİGARA FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Türkiye'de sigara fiyatlarını etkileyen birkaç önemli unsur bulunmaktadır:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Döviz Kuru Dalgalanmaları

Enflasyon

Sağlık Politikaları

EN UCUZ SİGARA HANGİ MARKA?

2025 yılı itibarıyla en ucuz sigaralar genellikle TT Grubu'na ait ekonomik markalardır. Medley, MMC ve Toros 2005 gibi sigaralar, fiyatları 66 TL ile en düşük seviyede tutmaktadır.

SİGARA ZAMLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Zamların ardından birçok kişi sigara tüketimini azaltma yoluna gitmekte ya da daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmektedir. Ayrıca, sarmalık tütün kullanımında da artış gözlenmektedir.

SON ZAMLARDAN SONRA ÖNE ÇIKANLAR

Sigara fiyatlarına gelen zamlar, tüketicilerin alışkanlıklarını ve tercihlerine doğrudan etki etmektedir. ÖTV ve döviz kurundaki dalgalanmalar, fiyatlardaki değişimi tetikleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Fiyat artışlarının sigara kullanımını azaltıp azaltmayacağı ise önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi