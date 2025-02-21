Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek
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Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 1,45 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzinde ise değişiklik öngörülmüyor.
Motorin fiyatına zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,45 TL fiyat artışı bekleniyor.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.
Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.
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