Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi: Doğal gazda devlet desteği sona mı eriyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Elektrikte olduğu gibi doğal gazda benzer çalışmamız var. Yani Türkiye’deki ortalama Ankara’da tüketim yaklaşık 200 metreküp ocak ayında. Siz 300 metreküp tüketiyorsanız, 350 metreküp tüketiyorsanız sizi bu destek grubundan çıkarıp ‘Gerçek maliyeti neyse doğal gazı siz ödeyin’ noktasına gelmeyi istiyoruz.“ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Doğal gazda faturanın yüzde 45'i devletimiz tarafından karşılanıyor." dedi.

Bakan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bayraktar "Vatandaşımız benim elektriğim kesilmesin, elektrik kesintim olmasın, doğal gaz kapımda olsun, evimde olsun. Dolayısıyla birinci beklenti herhalde arz güvenliği ve herkes kesintisiz enerji istiyor, daha kaliteli. Ama beraberinde de tabii faturam da düşük olsun, ucuz olsun. Bizim de bütün gayretimiz milletimize bu kaynakları kesintisiz bir şekilde, ucuz bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunabilmek. Bunun için çok önemli tabii bu kaynakların biraz önce konuştuğumuz her şeyi niye bu kadar dünyadan bahsettik? Çatışmalardan bahsettik, mücadeleden, jeopolitik gerilimlerden... Esas itibariyle petrol dediğiniz kaynak fiyatını sizin belirlemediğiniz bir fiyat. Doğal gaz yine sizin dışınızda belirlenen kaynaklar ve bunlar aslında tek bir ülkenin de belirlediği şeyler değil. Yani bugün Avustralya'daki bir LNG terminalinde efendim grev oluyor, bakıyorsunuz Avrupa'daki gaz fiyatları artıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki gaz fiyatları da artacak noktaya geliyor. Biz dolayısıyla bununla alakalı pandemiden başlayarak bir destek programı malumunuz geliştirdik ve vatandaşlarımıza bugün itibariyle doğal gazda faturanın yüzde 45'i devletimiz tarafından karşılanıyor, hazinemiz tarafından karşılanıyor." dedi.

