Bakan Bolat: Türkiye 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat artırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat artırdığını belirterek, “Bu yıl için Cumhurbaşkanımız, 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar doları aşma hedefini önümüze koydu“ dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni düzenlendi.

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, DEİK İş Konseyleri 2025 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları'nın gerçekleştirildiğini anımsatarak, yeni seçilmiş iş konseyi başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini belirtti.

Dünya siyaseti ve ekonomisinde son dönemde art arda jeopolitik gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bolat, dünya siyaseti ve ekonomisinin, ticaret savaşları ve ekonomideki ani dalgalanmalarla birlikte çok katmanlı bir dönüşümden geçmekte olduğunu kaydetti.

Bolat, dünya ticaretinde artan korumacılık eğilimleri, çok hızlı yükselen gümrük tarifeleri ve bunun küresel ekonomide meydana getirdiği kırılganlıkların küresel sistemde fay hatlarını sarstığına dikkati çekti.

Her türlü dalgalanmalara ve değişime hazırlıklı olmak zorunda olduklarını aktaran Bolat, "Üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı dünyanın dört bir yanında artırmaya ve ülkemizin refah seviyesini en üst düzeye çıkarma hedefine küresel pazarda milli duruş anlayışıyla ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

"Hedefimiz yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmek"



Bakan Bolat, küresel ekonomik büyümenin tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ifade ederek, son 20 yıl içinde küresel ticaretin ortalama artış oranının bazı yıllar küresel büyümenin altında kaldığını aktardı.

Esnaf, çiftçi, KOBİ ve müteşebbislerin gayretleriyle hem ekonomik büyümede hem de ihracatı mal ve hizmetler bazında artırmada, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde rekorlar kırmada başarılı bir performans gösterildiğine dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin küresel rakiplerinden pozitif yönde ayrışmayı başardığına işaret etti.

Bolat, Türkiye'de yapılan reformlar, ekonomide yapılan reformlar, alınan tedbirlerin ve dünya ekonomisine açılarak ihracata dayalı büyüme stratejisinin ekonomiyi büyütmede çok büyük rolünün olduğunu söyledi.

Ocak, şubat aylarında enflasyon oranlarında 20'li rakamların görülmeye başlanacağına işaret eden Bolat, "Hedefimiz yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmek." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat artırdığını anımsatarak, "Bu yıl için Cumhurbaşkanımız, 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar doları aşma hedefini önümüze koydu. Sizlerin büyük çabalarıyla ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzü artırarak bu hedefi de aşmayı başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1,07'nin üstüne çıkacak"



Bakan Ömer Bolat, pandemi sonrası dönemde OECD ülkeleri arasında ihracatını en fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın 2025 yılına ilişkin rakamda yüzde 1,07'nin üstüne çıkacağını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğuna işaret eden Bolat, 27 ülkeli AB ülkeleriyle kıyaslandığında ihracatını en fazla oranda artıran ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi.

Bolat, geçen yıl 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ve 46 ilin de ihracatını artırdığını vurgulayarak, "69 ülkeye ihracatta yıllık rekor kırdık. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 33 fasılda ihracat rekorumuzu tazeledik. 12 bin 861 firmamız ilk kez ihracat yaptı. 22 firmamız 1 milyar doların, 42 firmamız ise 500 milyon doların üzerinde ihracata imza attı." diye konuştu.

Türk savunma sanayiinin, gelişmiş ülkelerde dahi Türkiye markasını gururla temsil ettiğini kaydeden Bolat, "Savunma ve havacılık sanayiinde 2025 yıl sonunda, 23 yıl sonra 40 katı artışla 10 milyar 54 milyon dolarlık rekor bir ihracata ulaşmış durumdayız. Böylece 100 bin kişiye istihdam sağlanan bu sektörde üretim cirosu da 20 milyar dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolat, ihracatta, müteahhitlikte, hizmetler ihracatında güçlü ticaret diplomasisine hükümet olarak destek vermeye devam edeceklerine işaret ederek, "Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliğimizin güncellenmesi konusunda AB Komisyonu ile aynı fikirdeyiz ve mutabıkız. AB Konseyi'nin AB Komisyonu'na onay verip müzakereler yetkilendirmesini bekleme sürecindeyiz. Konsey üyesi ülkelerle de bu konuda lobi çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA