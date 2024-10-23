Benzin ve motorin fiyatları yeniden değişti! İndirimin ardından bu kez de zam
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Brent petrol fiyatları çarşamba günü kazanımlarını geri vererek 76 doların altına kadar geriledi. Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz hafta motorin ve benzine indirim geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu hafta motorin ve benzin zammı kapıda!
Petrol fiyatları, Çarşamba günü varil başına 76 doların altına düştü. Fiyatlardaki gerilemede ABD stoklarındaki beklenenden daha büyük artış yaşanması etkili oldu. API verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil arttığını ve beklenen 0,7 milyon varillik artışın iki katından fazla olduğunu gösterdi. Buna karşın benzin ve damıtılmış yakıt stokları azaldı.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Geçtiğimiz hafta motorine 1,63 TL, benzine ise 1,85 TL indirim geldi. Araç sahiplerini sevindiren bu haberin ardından benzin ve motorine bu kez zam geleceği öğrenildi. 25 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin grubunda yaklaşık 1 TL'lik zam gelecek.
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