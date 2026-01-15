GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,28
EURO
50,27
STERLİN
58,00
GRAM
6.513,13
ÇEYREK
10.711,01
YARIM ALTIN
21.317,84
CUMHURİYET ALTINI
42.501,30
EKONOMİ Haberleri

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

- Güncelleme Tarihi:

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,46 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,64 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerle karışık bir seyir izlerken, ABD yönetiminin İran'daki gelişmelere ve Grönland'a yönelik tutumuna dair haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.472,88 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü savunma sanayi ve havacılık sektörü öncülüğünde rekor seviyeden tamamladı.

Merkez rezervleri 196,1 milyar dolara yükseldi

Yurt içinde açıklanan verilere göre Merkez Bankası rezervleri 196,1 milyar dolara yükselirken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 724 milyon lira azalarak 5 milyar 785 milyon liraya düştü.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 48 artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon lira, giderleri de yüzde 35,7 artarak 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira oldu.

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER