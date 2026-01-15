Bütçe uygulama sonuçları belli oldu

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2025’te bir önceki yıla göre, yüzde 48 artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon lira, giderleri de yüzde 35,7 artarak 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Aralık 2025'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,7 artarak 1 trilyon 263 milyar 894 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 4,8 artışla 1 trilyon 792 milyar 33 milyon liraya ulaştı.
Ocak-Aralık 2025 döneminde de bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 48 artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de yüzde 35,7 artarak, 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira oldu.
Merkezi yönetim bütçesi, Aralık 2025'te 528 milyar 139 milyon lira, geçen yılın tamamında 1 trilyon 799 milyar 130 milyon lira açık verdi.
