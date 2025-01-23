Çalışan annelere 15 milyon liradan fazla destek sağlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,“Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)“ kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.
"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak." ifadelerini kullandı.
20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:
"Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro."
Kaynak: AA
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Işıkhan
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”