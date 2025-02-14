DMM “ölüm aylığı’’ iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “2008’deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek“ iddialarını yalanladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "2008'deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" iddialarına yer verildiği anımsatıldı.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının, yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34. maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları; evlenmesi, çalışmaya başlaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık alması hallerinde kesilmektedir. Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Kaynak: AA
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