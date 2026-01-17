GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası

E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ürünlere erişimin engellenmesi için talimat verildiğini ve aykırılık başına 1 milyon 806 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda "e-ithalat" olarak bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi mevzuat değişikliği sonrası e-ticaret sitelerinde gözlemlenen fahiş fiyat artışlarına karşı kapsamlı denetim ve yaptırım tedbirlerini hayata geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek mevzuat değişikliği öncesinde e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan bazı ürünlere yönelik şikayetlerin arttığı belirtildi. Söz konusu şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, olası fiyat artışlarının 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında mercek altına alındığı ifade edildi.

İlgili ürünlere erişim engelleniyor

Açıklamada, Bakanlığın derhal harekete geçerek e-ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlattığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi;

Yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir.

Ürünlere erişim engelleniyor

Ticaret Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; fiyat artışı tespit edilen ürünlerin, 6585 sayılı Kanunun fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 6563 sayılı Kanunun hukuka aykırı içerik hükümleri uyarınca; mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde e-ticaret pazaryerlerine talimat verilmiştir.

Aykırılık başına 1 milyon 806 bir liraya kadar ceza

İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde; fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, ve adil ticaretin sağlanması öncelikli olmak kaydıyla, şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi, aynı zamanda işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerimizin de haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

