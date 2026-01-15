GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İşveren cezaları 2026: Maaşı geç ödemenin cezası nedir, ne kadar?

İşveren cezaları 2026: Maaşı geç ödemenin cezası nedir, ne kadar?
İş Kanunu kapsamında işverene yönelik cezai yaptırımlar yüzde 25,49 oranında yükseldi. Bu kapsamda, “maaşı geç ödemenin cezası“ da merak edildi. İşte, geç maaş yatırma cezası 2026...

Yeni yıl ile birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları da yükseltildi.

Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlenirken, İş Kanunu çerçevesindeki para cezaları bunun da üzerinde, yüzde 25,49 oranında artırıldı.

Böylece işçi ücretine ve çalışma düzenine ilişkin ihlaller daha yüksek yaptırımlara tabi oldu.

En çok merak edilen detay ise "maaşların geç ödenmesi" oldu.

Maaşını geç veya eksik alan işçiler, işverenlere olan hükmünü araştırıyor.

MAAŞI GEÇ ÖDEMENİN CEZASI 2026

İşçinin ücretini geç ödeyen işveren işçi başına ödeme yapana kadar her ay 2 bin 734 TL ceza alacak. Bu para işverene değil devlete gidecek.

Ücreti ödenmeyen işçi ise beş yıl içinde dava açabilir.

İşçiye ücret kesme cezası veren ve bunu bildirmeyen işverene 9 bin 944 TL ceza uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

