Kamu yatırımları için 1,9 trilyon lira ödenek tahsis edildi

Kamu Yatırım Programı’nda bu yıl için 13 bin 887 projeye 1 trilyon 920,8 milyar lira ödenek tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

2026 Yılı Kamu Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verildi.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı hazırlıklarında 12. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar ve hedefler ile 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programda yer alan politika, öncelik ve bütçe büyüklükleri dikkate alındı.

Kamu Yatırım Programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici olunarak, 12. Kalkınma Planında öngörülen projeler, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile toplumsal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeler önceliklendirildi.

13 bin 887 projeye 1,9 trilyon lira ödenek

2026 yılında Kamu Yatırım Programında yer alan 3 bin 857 adedi ana proje olmak üzere 13 bin 887 adet projeye toplam 1920,8 milyar TL ödenek tahsis edildi.

2026 yılı Kamu Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 13.999,1 milyar TL olup söz konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1.920,8 milyar TL olarak belirlendi.

Geçen yıl 5 bin 335 proje tamamlandı



2025 yılında 5.335 adet proje tamamlanırken, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programına 5 bin 284 adet yeni proje dâhil edildi. Bu projelerin 2 bin 403 adedi çok yıllık, 2 bin 881 adedi ise bir yıl içerisinde tamamlanacak olan projelerden oluştu.

2026 yılında Kamu Yatırım Programı kapsamında öngörülen 1.920,8 milyar TL'lik yatırımın yüzde 62,8'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 35,4'ünün KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,8'inin ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 697 milyar TL tutarında projeye yer verildi. Bu projeler kapsamındaki 2026 yılı ödeneklerinin yaklaşık yüzde 45,7'si sağlık sektörüne, yüzde 19,5'i eğitim sektörüne, yüzde 16'sı konut sektörüne ayrıldı.

En yüksek pay ulaştırma ve haberleşme sektörünün



Kamu Yatırım Programında ödenek tutarı itibarıyla en yüksek payları yüzde 26,5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 18 ile madencilik sektörü yatırımları aldı.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamındaki 1.920,8 milyar TL'lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26,5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. Özellikle demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacı doğrultusunda Yüksek Standartlı Demiryolu projelerine 145,6 milyar TL, üretimin ve ticaretin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan iltisak hattı projelerine 8,1 milyar TL, Türkiye'nin uluslararası yük koridorları ile olan bağlantısının güçlendirilmesine ve bölgede önemli bir lojistik merkezi haline gelmesine hizmet edecek olan Divriği-Kars, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu ve Kalkınma Yolu Demiryolu Hattı projelerine 15,5 milyar TL ödenek ayrıldı.

Doğal gaz, petrol arama ve üretim faaliyetleri için 121,2 milyar lira ödenek



Ulaştırma-haberleşme sektörünü yüzde 18'lik pay ile madencilik sektörü takip etti. Karadeniz'deki 785 milyar m3'lük doğal gazın üretilmesine ve sahanın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde çalışmalara hızla devam edilmekte olup projeye 211,4 milyar TL ödenek tahsis edildi. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yürütülen diğer doğal gaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri için ise 121,2 milyar TL ödenek ayrıldı.

Eğitime yüzde 13,2 pay



Eğitim sektörünün 2026 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına eşit şartlarda erişimi sağlanarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesi; analitik düşünme, finansal okuryazarlık ve liderlik alanlarında yetkinlik sahibi olmalarının sağlanması; milli, manevi, ahlaki, insani ve toplumsal değerleri içselleştirmiş, ailesine ve topluma karşı sorumluluk sahibi olarak yetişmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı uhdesindeki eğitim yatırımlarına 160,5 milyar TL ödenek ayrıldı. Öğrencilerin en kaliteli eğitimi alması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra okullarda teknoloji altyapısının iyileştirilmesi ve bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla FATİH EBA kapasite geliştirme projesinin ikinci fazı Kamu Yatırım Programına dahil edilmiş ve projeye 4,6 milyar TL ödenek tahsis edildi.

Tarım sektörü yüzde 10'luk pay alacak



Yatırım ödeneklerinden yüzde 10'luk pay alan tarım sektöründe, tarımsal sulama yatırımları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 64 bin hektar alanın sulamaya açılması ve 15 bin hektar alanda sulama sistemlerinin yenilenmesi planlandı. GAP Eylem Planı kapsamındaki sulama projelerine 34,1 milyar TL ödenek tahsis edildi. Ayrıca taşkın koruma projelerine de 35 milyar TL ödenek ayrıldı. Arazi toplulaştırma projelerine tahsis edilen 5,96 milyar TL ödenekle yaklaşık 352 bin hektar alanın toplulaştırma tescil çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Tarımsal üretimde işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla organize tarım bölgelerinin kurulması çalışmalarına hız verilirken, Kamu Yatırım Programı kapsamında 7'si yeni proje olmak üzere toplam 14 organize tarım bölgesi projesine yer verildi. Toplam maliyeti 17,3 milyar TL olan bahse konu projelere 3,9 milyar TL ödenek tahsis edildi. Bu projeler kapsamında toplam 18 bin 841 dekar alanda seracılık, 28 bin 494 dekar alanda büyükbaş besi hayvancılığı ve 6 bin 337 dekar alanda su ürünleri organize tarım bölgesi altyapısının tamamlanarak girişimcilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise Orman Genel Müdürlüğü hava taşıt filosuna 2026 yılında 4 adet küçük yangın tanker uçağı katılacak.

6 şehir hastanesi tamamlanacak



Sağlık sektörünün 2026 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 9 olarak gerçekleşti. Sağlık sektöründe fiziki altyapıda, hizmete erişimde ve hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemenin daha da geliştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığına 2026 yılında tahsis edilen ödenek ile 11 bin 334 yatak ve 155 ünit hizmete alınacak. 2026 yılında merkezi yönetim bütçesi kapsamında 18 bin 265 yatak kapasiteli 15 adet şehir hastanesinin yapımına devam edilecek ve bu hastanelerden 6 bin 200 yatak kapasiteli 6 adedi tamamlanacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 35,8 milyar lira ödenek



Yatırımcı ve girişimcilere daha fazla yatırım yeri oluşturmak, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 35,8 milyar TL ödenek tahsis edildi. Bu kapsamda, organize sanayi bölgesi projeleri için 17,6 milyar TL, küçük sanayi sitesi projeleri için ise 12,6 milyar TL ödenek sağlandı.

Türkiye'nin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak TÜBİTAK TARAL gibi araştırma destek programlarına, üniversiteler ile kamu kurumlarında araştırma altyapısı projelerine ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programına toplam 39 milyar TL ödenek tahsis edildi.

Ayrıca yükseköğretimde kalitenin artırılması, fiziki imkânların geliştirilmesi, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak üniversitelere 2026 yılında toplam 70,5 milyar TL yatırım ödeneği sağlandı.

Kaynak: Haber Merkezi