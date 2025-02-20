Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı Ramazan pidesi fiyatlarını duyurdu. Bu yıl pidenin gramajında ve fiyatında artış yaşandı.

370 GRAM RAMAZAN PİDESİ 30 TL OLDU

Geçen yıl 340 gramı 20 TL'den satılan Ramazan pidesinin fiyatı bu sene 30 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı. Böylece pidenin fiyatında yüzde 50'ye yakın bir artış yaşandı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA 250 GRAM PİDE 20 TL

Geçtiğimiz yıl İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satılıyordu. 2025 yılı itibarıyla bu fiyat 20 TL'ye yükseldi. Böylece 250 gram pidenin fiyatında yüzde 35 oranında bir zam yapılmış oldu.

YENİ RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI ÖZET:

370 gram Ramazan pidesi: 30 TL (Geçen yıl: 340 gram 20 TL)

250 gram Ramazan pidesi: 20 TL (Geçen yıl: 15 TL)

Fiyatlar, Türkiye genelindeki fırıncılar için tavsiye niteliği taşırken, şehir ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi