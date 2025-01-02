Togg satış rekorları kırıyor

Türkiye’nin yerli ve milli gururu TOGG başarılarına yenisini ekledi. İlk defa 2023 yılında satışa çıktığında yüzde 51 olarak açıklanan yerlilik oranı yüzde 72’yi geçti. Bu oran Türkiye’de üretilen yerli otomobiller listesinde TOGG’u zirveye taşıdı.

Togg T10x ilk defa Mayıs 2023 yılında satışa çıkarıldı.O günden bugüne sürekli satış rekorları kırdı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, her yıl daha fazla kullanıcı ile buluşmaya devam ediyor.

Önceki yıl 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024'te 5 bin 732'si aralık ayında olmak üzere toplamda 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılar ile buluşturdu. Böylelikle T10X'in trafikteki toplam sayısı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.

T10X'in yanı sıra Türkiye'de uçtan uca kesintisiz, temiz ve yüksek performanslı şarj sağlayıcısı Trugo'nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363'e ulaştı.

2025 yılında TOGG'un sedan modeli T10F'in de satışının başlaması hedefleniyor

Togg'un dijital platformu Trumore, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşırken, 2024'te yeniliklerle büyümeye devam etti.

T10X'i dijital sanat eserlerinin sergilendiği dinamik bir sanat galerisine dönüştüren Mode Art, Trumore'de en çok indirilen uygulama oldu.

Lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunan Trumore Gez, T10X deneyimini yapay zeka efektleriyle zenginleştirerek fotoğraf kareleri üreten AI Kamera ile AI Radyo da en çok ilgi gören uygulamalar arasında yer aldı.

Trumore, kullanıcıları yıl boyu "Kelime Yansıt", "TRT Bil Bakalım", "Kelime Avı" ve "Okçu" gibi oyunların tadını çıkarırken, çocuklar da "Twin" uygulamasıyla sürdürülebirlik ve çevre bilinci edindi.

"TRT Çocuk Oyun Dünyası" ile eğlenen çocuklar, "TRT Çocuk Kitaplık" ile daha fazla kitap okudu ve "Anaokulum" uygulamasıyla daha fazla eğitim materyaline ulaştı. Youtube ile video, fizy ile şarkı, TV+ ile film ve D-Smart GO ile dizi keyfi yaşayan kullanıcılar, Migros, Trendyol ve sahibinden.com alışverişi deneyimledi.

Kaynak: AA