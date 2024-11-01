Türk iş insanları heyetinden Erbil’e ziyaret

Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Erbil Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret ederek ticaret ve ekonomik işbirliği alanlarını ele aldı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar başkanlığında 31 ilden farklı şirketleri içeren heyet, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Türk heyeti, oda yöneticileri ve üyeleriyle ikili ticari konuları ele alan görüşmeler gerçekleştirdi.
Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salih Bacgir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) için etkili bir ülke olduğunu belirterek, "Bu ziyarette Türk iş adamlarını farklı alanlarda girişim yapmaları için teşvik ettik." ifadelerini kullandı.
Bacgir, IKBY'de istikrarın bulunduğunu ve bunun da ticaret için önemli bir faktör olduğunu dile getirerek, "Her zaman ticari adımlar atmaya hazırız." dedi.
Acar da üretim, gıda ve hayvancılık gibi farklı iş alanlarını içeren bir heyet olarak buraya geldiklerini ve ziyaretin amacının Türkiye ile IKBY arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi.
Erbil'de iş insanlarıyla ikili görüşmeler de yapacaklarını vurgulayan Acar, "Şu an (Irak ile) aramızda 20 milyar dolar bir ticaret hacmi var. Amacımız bunu daha da yukarıya taşımak." diye konuştu.
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