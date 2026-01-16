Ücretli çalışan sayısı Kasım 2025’te yıllık bazda arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Kasım 2024'te 15 milyon 740 bin 143 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 1 artışla 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,4 arttı.
Aylık değişim
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2025'te, bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken inşaat sektöründe yüzde 0,5, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.
