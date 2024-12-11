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12 metrekarelik ayakkabı atölyesinde 55 yıldır mesleğini sürdürüyor

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12 metrekarelik ayakkabı atölyesinde 55 yıldır mesleğini sürdürüyor
Bartın’da yaşayan Ramazan Ergin (70), 12 metrekarelik dükkanında 55 yıldır ayakkabı tamirciliği ve el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor. Kendisinden sonra bu işi yapacak kimsesinin olmadığını belirten Ramazan Ergin, “Bu mesleğe hiç ilgi olmadığını söylemek isterim. Çırak bulmakta da zorlanıyoruz” dedi.

Ulus ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Kumluca beldesinde yaşayan Ramazan Ergin, 55 yıldır ayakkabı tamirciliği ve el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor.

Beldedeki 12 metrekarelik dükkanında sürdürdüğü mesleğinin son temsilcilerinden olan Ergin, "7 sene kalfalık, çıraklık yaptık. Sonra kendi dükkanımızı açtık. Şu anda bu dükkanımda ayakkabı tamirciliği, imalat işlerine devam ediyorum. 70 senemin 55 yılı bu meslekle geçti. Şu anda 1 kişi daha yapıyordu, o da rahatsızlandı tek ben kaldım. Bu mesleği babamızdan öğrenmedik. Tamamen çıraklıktan yetişerek bu günlere geldik. Şu anda benden sonra bu işi yapacak biri de yok. Benim çoluk çocuğumda hepsi gurbette ekmek parası için çalışıyorlar. Bu mesleği hiç ilgi olmadığını söylemek isterim. Çırak bulmakta da zorlanıyoruz. Buradaki makinalar da artık benden sonra hurdacıya gider diye düşünüyorum. Yani bu mesleği yapacak insanın bu işi sevmesi gerekir. Eğer sevmezse bu işi yapamaz. Ama şimdiki gençlerin bu meslekte gözü yok. Artık işçi ve çırak yetişmiyor. Eskiden ustaya mesleğe saygı vardır. Şu anda bu yok” dedi. 

Kaynak: DHA

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