500 bin makaron bir kamyonda ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 500 bin makaron bulundu.
Kamyon sürücüsü M.S. (40) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 500 bin makaron bulundu.
Kamyon sürücüsü M.S. (40) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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