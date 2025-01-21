6 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 37 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde, terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında örgüt mensuplarınca mezar anmaları ve kapalı alan toplantıları ile örgüt progandası yapılan korsan eylemlere katılan, örgütün açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip edip, cezaevinde ziyarette bulunan şüpheliler belirlendi.
Fiziki ve teknik takip yapılan 46 şüpheliyi yakalamak üzere İstanbul'da 35 adresin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ile Diyarbakır'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman, örgüte ait bayrak ile flama ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”