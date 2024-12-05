825 kilo eroini eğitimli köpek “koku almasın’’ diye öğütülmüş kahvelerin altına gizlemişler
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Adana’da, dorsesinde 825 kilo eroin ele geçirilen TIR’ın şoförü Mehmet Emin Ç. (46) tutuklandı. Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için eroinin kahve kutularının içine gizlendiği, üzerine de öğütülmüş kahve yerleştirildiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışında önlem alan ekipler, yaklaşık 10 aydır takip edilen TIR'ın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olduğunu belirledi. Kahve yüklü TIR, etrafı polis araçlarıyla çevrilerek durduruldu. Narkotik köpeği Oscar'ın kullanıldığı aramada, TIR'ın dorsesinde kahve kutularının içine gizlenmiş 825 kilo eroin ele geçirdi.
TEK SEFERDE EN YÜKLÜ ELE GEÇİRME
Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için eroinin öğütülmüş kahve kutularının altına yerleştirildiği belirlendi. Operasyonda şoför Mehmet Emin Ç. gözaltına alındı. TIR'daki eroinin, Adana Emniyet Müdürlüğü tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda eroin olduğu kaydedildi.
BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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