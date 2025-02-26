AFAD koordinasyonunda Gazze için yardım kampanyası

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ’Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası’ başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gazze’yi ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Elimizi oradaki çocukların üzerinden çekmeyeceğiz. İnanıyorum ki hayırsever milletimiz; ’Gazze İçin El Ele’ yardım kampanyasına katılacak, karınca kararınca elinden gelen desteği sağlayacaktır“ dedi.

AFAD koordinasyonunda başlatılan 'Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası'nın tanıtımı Bakan Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri de yer aldı. Bakan Yerlikaya, "AFAD'ımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, din, dil, mezhep, etnik köken fark etmeksizin, dünyanın her neresinde darda olan birileri varsa, Türkiye olarak hep yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün de Gazze'nin imarı ve ihyası için çocukların gözlerinden akan yaşı silmek için Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için hep birlikte el ele veriyoruz. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın timsali, mübarek ramazan ayına sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki; 'Gazze için el ele.'" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA SUSSA TÜRKİYE SUSMAZ'

Yerlikaya, 7 Ekim 2023'ün, insanlık tarihine kapkara bir gün olarak geçtiğine dikkat çekerek, "Zira o günden itibaren Gazze'de, üstelik de tüm dünyanın gözleri önünde korkunç bir soykırım yaşanıyor. Tüm bu acılar yaşanırken, Gazze'den kulakları sağır eden bir ses yükseliyor; ama duymuyorlar, görmüyorlar. Rabb'imizin, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi 'Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var; hakkı, hakikati konuşamazlar.' Evet, birileri sağır, duymuyorlar, birileri kör, görmüyorlar. Kandillerinde yağ olup yanan bu aziz millet ne Kudüs'ü ne Gazze'yi ne de Filistin'i asla öksüz de bir başına da bırakmaz. Dünya sussa, Türkiye susmaz" ifadelerini kullandı.

'KONTEYNERLERİN KURULUMUNA BAŞLAYACAĞIZ'

Çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı, babaların yavrularını elleriyle toprağa vermediği bir Filistin ve dünya için Türkiye'nin olduğunu belirten Yerlikaya, "Nasıl ki güneş her sabah yeniden doğuyorsa, nasıl ki ırmaklar çağlıyor, çiçekler açıyorsa, Gazze'de de yeni güneşler doğmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi; 'İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen, topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir.' Gazze'de soykırımın başladığı ilk günden itibaren, AFAD Başkanlığımız Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için acil ve insani yardım faaliyetlerini büyük bir seferberlikle sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda mazlum Filistin halkına insani yardım malzemelerini ulaştırabilmek için Milli Savunma Bakanlığımız ile iş birliği içinde bir hava köprüsü oluşturduk ve 14 uçak seferi gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ı ve STK'larımızın dahil olduğu seferlerle birlikte; 15 iyilik gemisini Gazze'ye uğurladık. 96 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. 8 sahra hastanesi kurduk, 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. Viraneye dönen Gazze'de, Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 25 bini aşkın çadırı Gazze'ye ulaştırdık, ilk etapta 400'ü aşkın konteyner de iyilik gemimize yüklendi. İnşallah en kısa sürede konteynerlerin de Gazze'de kurulumuna başlayacağız" diye konuştu.

'GAZZE'Yİ RAMAZAN AYINDA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Türkiye'nin Filistinlilerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Yerlikaya, "Sivil toplum kuruluşlarımız da topladığı yardımlarla, yaptığı bağışlarla bu iyilik köprüsünün en güçlü ayağı, sahadaki en büyük destekçisi oluyor. Biz Gazze'yi ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Elimizi oradaki çocukların üzerinden çekmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki dertler, sıkıntılar biter; ama dayanışma, muhabbet ve hayır duaları baki kalır. İnanıyorum ki hayırsever milletimiz 'Gazze İçin El Ele' yardım kampanyasına katılacak, karınca kararınca elinden gelen desteği sağlayacaktır" dedi.

AFAD'dan kampanyaya katılım ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların cep telefonlarından 'Gazze', 'Filistin' veya 'Zekat' yazarak 1866'ya kısa mesaj gönderebilecekleri ya da AFAD internet sitesinde (http://afad.gov.tr) yer alan banka hesaplarına bağış yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA