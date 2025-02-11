Akrabasını tüfekle yaraladı evine girerken yakalandı
Aksaray’da Uğur A. (28) evinin yakınlarında kavga ettiği akrabası Tufan A.’yı (22). tüfekle vurarak yaraladı. Polis ekipleri, Uğur A.’yı suç aletiyle evine girerken yakaladı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Uğur A., ile Tufan A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur A., tüfekle Tufan A.'ya ateş etti. Polisi gören 2 kişi farklı yönlere kaçmaya başladı.
Polis ekipleri Uğur A 'nın girdiği evin etrafını sardı. Binaya giren ekipler, tüfekle evine girmeye çalışan Uğur A'yı yakaladı. Uğur A., kendisini gözaltına alan polis ekiplerine "Ayakkabımı giyeyim, düşmanım gelmiş” dedi.
Yaraladığı Tufan A. ise bir akaryakıt istasyona sığındı. Ellerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tufan A., çevredekilerin ihbarıyla yanına gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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