Altay Kar Fırtınası Nedir? Altay Kar Fırtınası Hangi İllerde Etkili Olacak? Kar Ne Zaman Yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuyla ilgili arka arkaya uyarılar yayımlayarak vatandaşları soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Türkiye genelinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli ve Arktik özellik taşıyan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları keskin bir şekilde düşürecek.Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan bu sistemin, Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapması öngörülüyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece birden düşmesi ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Peki, Altay Kar Fırtınası nedir? İşte detaylar…

Altay Kar Fırtınası Türkiye'ye Ne Zaman Geliyor? İşte Başlama Tarihi ve Detaylar Hafta ortasından itibaren Türkiye'nin Sibirya kökenli Altay Kar Fırtınasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Altay Kar Fırtınası'nın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği ve birçok bölgede kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, Altay Kar Fırtınası nedir ve ne zaman başlayacak? İşte detaylar… Altay Kar Fırtınası Nedir? Altay Kar Fırtınası, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'ye ulaşarak yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlar oluşturmasıyla bilinen bir hava olayıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu güçlü soğuk hava dalgasının 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla ülkemizi etkisi altına alması bekleniyor. Fırtınanın etkisiyle birçok bölgede sıcaklıkların sert bir şekilde düşmesi, kar yağışının artması ve rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor. Vatandaşların dikkatli olması ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmesi tavsiye ediliyor. Altay Kar Fırtınası Hangi İllerde Etkili Olacak? Altay Kar Fırtınası, Türkiye genelinde geniş bir alanda etkili olacak. 70'ten fazla ilde etkisini gösterecek olan bu soğuk hava dalgası, kar yağışına neden olacak ve hava koşullarını olumsuz yönde etkileyecek. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşacak ve ulaşımı zorlaştırabilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınanın etkisi altındaki iller için çeşitli uyarılar yaparak vatandaşların hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor. Kaynak: Haber Merkezi

#altay kar fırtınası

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!