Aracınız bağlanabilir! Cezası 400 bin liraya yaklaşıyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Nisan ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı.Yaklaşık 33 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Nisan 2026’da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı.

SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 18 bin 14 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

PRİMLER NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası primlerine yüzde 2,7 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 54 bin 41 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 7 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 512 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 50 bin 982 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 497 lira oldu.

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 145 bin 205 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 24 bin 201 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük 23 bin 516 lira, İzmir'de en yüksek 136 bin 986 lira, en düşük de 22 bin 831 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLER LİDERLİĞE OYNUYOR

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 356 bin 734 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 59 bin 456 lira oldu.

CEZA KESİLİP VE TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.

HER AY İÇİN EK YÜZDE 5 ÖDEME ÇIKIYOR

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi