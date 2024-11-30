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Astsubay motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Astsubay motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Kütahya’da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Astsubay Sinan Yener, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bölcek Mahallesi Şair Şeyhi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Sinan Yener'in kullandığı 16 BMB 868 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırım bordür taşına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Bilecik'te astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Sinan Yener'in cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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