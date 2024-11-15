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Bahçedeki köpek kulübesinde el bombası ele geçirildi

Bahçedeki köpek kulübesinde el bombası ele geçirildi
Adana’da cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.’nin evine düzenlenen operasyonda yatakların altına gizlenmiş 2 ruhsatsız av tüfeği, bahçedeki köpek kulübesinde ise el bombası ele geçirildi. Orhan B.’nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, yatakların altına gizlenmiş 1'i otomatik 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bahçede aramayı sürdüren polis, köpek kulübesinin içindeki leğene gizlenmiş el bombası buldu. Operasyonda, Orhan B.'nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Ele geçirilen el bombası Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne, silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. 

Kaynak: DHA

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