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Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyada sağlık hizmetlerini çok iyi veren bir ülke konumunda

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Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyada sağlık hizmetlerini çok iyi veren bir ülke konumunda
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen Sağlık Muhabirliği Eğitim Programı’nda konuşma yaptı. Bakan Memişoğlu, “Türkiye dünyada sağlık hizmetlerini çok iyi veren bir ülke konumuna geldi. Esasında büyük bir çaba, bu çabanın neticesini COVID-19 salgınında da dünyaya ispat edecek şekilde aldık“ dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da sağlık muhabirleri ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, plastik cerrahi, dermatoloji, kulak burun boğaz gibi branşlardaki randevu bulma sıkıntısına da değindi. "Randevuları daha kısa sürede verilebilir hale getireceğiz" dedi.

Gündeminde özel hastaneler ile ilgili mevzuat değişikliği de vardı. Ayakta tedavi yönetmeliğinin de değişeceğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, " Ayaktan teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Sağlık meslek mensuplarının tanımlaması yaklaşık 12 yıl önce yapılmıştı. Onların da özel olarak nasıl çalışacağı için bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Yani fizyoterapistler olsun, diyetisyenler olsun, psikologlar olsun özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuatsal çalışma içindeyiz. Esas en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi inşallah ödeme sistemleriyle ilgili de hep beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma içinde olacağız" dedi.

"Benim için hekimlik mesleği çok değerli bir meslek grubudur"

Bakan Memişoğlu, aile hekimliğini çok önemsediklerini belirtti. Siyasi ideoloji ile meslek ideolojisinin karıştırılmaması gerektiğini ifade etti:
"Aile hekimliği çok önemsediğimiz bir meslek grubu. Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde 80'i bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar, dezenformasyona inanmadılar. Biz tabii ki eleştirileceğiz, tabii ki bazıları tepki duyacaktır. Biz hekimlerin tepki duymaması için uğraşıyoruz. Ama hekimlik mesleğini gerçekten içine sindirmiş hekimlerimize şunu sizin vasıtanızla mesaj olarak vermek istiyorum: Biz hekimlik mesleğini gönülden yapan, bu mesleğin etik değerlerine sahip olan her hekimin çok değerli olduğunu biliyoruz, onları destekliyoruz. Özellikle şunu söylüyorum, benim için hekimlik mesleği çok değerli bir meslek grubudur."

"İnsan hayatını tehlikeye sokmayın" uyarısı 

Bakan Memişoğlu sahte içkiden ölümleri önlemek için eczane ve ilaç depolarının denetlendiğini hatırlattı:

"Sadece eczaneleri değil, ilaç depolarını da üretim merkezlerini de, zaten o belli miktarlarda oluyor ama. Bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını tehdit edecek bir gelirin kendisine faydası nasıl olur diye insan düşünüyor yani. Teamülen insanı katletmek yani."

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Sağlık Bakanlığı #Kemal Memişoğlu #Sağlık Çalışanları

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