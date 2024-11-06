Bakanlık duyurdu! Gıda işletmelerinde yeni uygulama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
Yumaklı, gıda işletmelerinde karekod uygulamasının 2025 yılında zorunlu hale getirileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
Yumaklı, gıda işletmelerinde karekod uygulamasının 2025 yılında zorunlu hale getirileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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