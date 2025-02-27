Bakanlık ifşa etti: Peynir ve zeytinyağına da hile karıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son yaptığı testlerde peynir ve zeytinyağlarında aykırılıklar tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Zeytinyağları ve peynirlerde de hile tespit edildi Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi. Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası daha eklendi. Yapılan denetimlerde, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi. Denetimler kapsamında; birçok firmaya ait tam yağlı taze beyaz peynirde, peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Sızma zeytinyağlarına ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Güncel listeye ulaşmak için tıklayınız Kaynak: Haber Merkezi

#Gıda #Tarım ve Orman Bakanlığı

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