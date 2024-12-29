Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Serdal Adalı seçildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.

Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.

Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

Bakan Bak, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı kutladı

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi