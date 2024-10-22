Bir düğünde gelin ve damada 5 milyon TL takı ve para takıldı
Beylikdüzü’nde bir otelde gerçekleşen düğünde gelin ve damada 5 milyon TL’nin üzerinde takı ve para takıldı. Karadenizli iş insanı Aziz Şahin’in oğlu Berk Şahin ve iş insanı İbrahim Genç‘in kızının düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Urfa akıtma set, Trabzon set ve takılan altınlara ek olarak, düğünde havaya 500 bin TL'den fazla para saçılması da dikkat çekti.
Aziz Fazlıoğlu, Selahattin Yılmaz , Fırat Delibaş, Metin Kemer, Halim Şimşek, Şahin Turgut, Mehmet Salih Tulpar, Hayrettin Koç gibi iş insanlarının ve Mustafa Topaloğlu, Maral, Faruk Tuncel ve Oktay Gürtürk gibi ünlü isimlerin davetli olduğu düğüne Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de katıldı.
Düğüne katılım sağlayamayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve iş insanları Alaattin Saral, Fatih bucak, Orhan Çebi , Şehmus Şerbetçi, Ali Bozan ve Mahmut Yaşa ise çelenk gönderdi.
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