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Boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek kurtarılamadı

Boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek kurtarılamadı
Bursa’da nefes borusuna üzüm kaçan ve hastanede tedavi altına alınan 10 aylık Tuna Eray, hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ekim'de saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ile Vedat Eray (32) çiftinin bebekleri Tuna Eray'ın nefes borusuna üzüm kaçtı.

Durumu fark eden aile, bebeği, otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahalesiyle üzüm tanesi çıkarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan bebek bugün hayatını kaybetti, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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