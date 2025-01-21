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Bolu’dan acı haber! Ölü sayısı arttı

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Bolu’dan acı haber! Ölü sayısı arttı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde  saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

66 ÖLÜ 51 YARALI

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

Yerlikaya, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini dile getirdi.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı.

ÇÖKME RİSKİ

Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi ve alevler kontrol altına alındı.

Otelde çökme riski bulunduğu da belirtildi.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan iki vatandaşın hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. 

YAŞAM ÇARŞAFLARI

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.

BAŞMÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. 

Işıkhan, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangına ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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