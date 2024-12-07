Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip sahibinden 1 milyon TL aldılar
Balıkesir’in Erdek ilçesinde, çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit ederek sahibinden 1 milyon TL alan ve yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Erdek ilçesinde 10 Ağustos'ta bir otomobili çalan şüpheliler, iddiaya göre, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan kendisine teslim edebileceklerini söyledi.
Bunun üzerine otomobil sahibi Bursa'ya gelerek, şüphelilere 1 milyon TL'yi elden teslim edip, aracını geri aldı.
Otomobil sahibinin suç duyurucu üzerine, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenip, operasyon düzenledi.
4 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı
Bursa ve Gaziantep'te toplam 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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