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Cevdet Yılmaz: İstihdamda artış eğilimi devam ediyor

Cevdet Yılmaz: İstihdamda artış eğilimi devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak için bütüncül politikalarla, etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Dezenflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli kalmaya, istihdam ise eylül ayında da artmaya devam etmiştir" ifadesini kullanan Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, eylül ayında istihdamın yıllık 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyon kişiye ulaştığını, istihdam oranının da yüzde 49,7 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranının da yıllık 1,2 puan artarak yüzde 54,4 seviyesine yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"2024 yılı eylül ayında işsizlik oranı geçen aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz. Ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz. Ekonomide dengelenme sürecinde teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, işgücü piyasasını etkinleştirerek kayıt dışılığı azaltmayı öngörüyoruz."

Kaynak: AA

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