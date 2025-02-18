Cevdet Yılmaz: İstihdamda çok yönlü politikalara devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ekonomi açısından olduğu kadar sosyal açıdan da son derece önemli olan istihdam konusunda çok yönlü politikalar uygulamaya devam edeceğiz“ dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Son sekiz çeyrektir tek haneli rakamlarda devam eden mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının, 2024 yılı son çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, "Son çeyrekte istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştı." ifadelerini kullandı.
2024 yılı işsizlik oranının Orta Vadeli Program tahmini olan yüzde 9,3'ün de altında yüzde 8,7 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti;
İstihdamda yaşanan gelişmeler 2024 yılı büyüme oranının da OVP tahminine yakın olacağına işaret etmektedir. Ekonomi açısından olduğu kadar sosyal açıdan da son derece önemli olan istihdam konusunda çok yönlü politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle genç ve kadın istihdamının artması ile istikrar içinde dengeli ve kapsayıcı büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz.
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