Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart kardeşliğin bayramı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ın baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan edilmesini teklif etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Sultan nevruza hoşgeldin diyor yeni başlangıçlara umuda barışa ve kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Gazze'de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar siviller hepimizin yüreğini dağlıyor. Türkiye olarka bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Ramazan Bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı artırdık. Ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık. Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar.

"SİVİL SİYASET DAHA DA GÜÇLENECEK"

Millet olarak yeni başlangıçlara yelken açıyoruz Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda bazı kritik eşikleri suhuletle geride bıraktık. İpe un serme gibi yollara meyil edilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Bölgemizde bir asır sonra kanla çizilmiş haritalara dur diyeceğiz. Sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceğiz. Barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Nefretin kavganın değil birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz.

İBB SORUŞTURMASI

İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edileirek sokaklarımızı karıştırılmask istendiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri rant tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine Türkiye'yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR"

Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermedik göstermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı soygunu hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur.

"TÜRKİYE SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDİLMEYECEKTİR"

Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak hakim ve savcılarımızı tehdit ederek gayrihukuki yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir."

Kaynak: Haber Merkezi