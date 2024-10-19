Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Netanyahu denilen caninin elinde oyuncak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bir yıldır Gazze’de süren, geçen ay Lübnan’a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Netanyahu denilen caninin elinde ABD’si, Avrupası, BM’si adeta oyuncak oldu. Batı, İsrail soykırımına sessiz kaldı“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türk demokrasisinin gücünü son seçimlerde bir kez daha gördük. Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır.

Devletin zirvesi ve muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik. Güzel İstanbul'umuzda 39 ilçemizden 950 muhtarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır.

"Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz"

Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez. Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz.Siyasi hayatım boyunca Türkiye'yi ve Türk demokrasisini aşağı çeken marazlarla mücadele ettim.

Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz.

"Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz"

Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Netanyahu denilen caninin elinde ABD'si, Avrupası, BM'si adeta oyuncak oldu. Batı, İsrail soykırımına sessiz kaldı. 50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar. Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz.

Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanındayız

Filistin direnişinin tüm kahramanlarını selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum.

Ülkemizin sorunları ve bunlara dair çözüm önerileri noktasında hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz ama konuşmak için aynı zeminde buluşmak zorundayız."

Kaynak: Haber Merkezi