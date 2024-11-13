Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam bir mutabakat içindeyiz

Suudi Arabistan ve Azerbaycan dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısı sonrası başlayan tartışmalarla ilgili soruya yanıt verdi. Cumhur İttifakı’nın tam bir mutabakat içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, “Terör takviyeli siyasete yer yok“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi'ndeki konuşmasında Gazze ve Lübnan'daki soykırıma değindiğini belirten Erdoğan, acil ateşkes ilanı öncelikli olmak üzere, insani yardımların kesintisiz ve düzenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekliliğine dikkat çektiğini kaydetti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç politikaya dönük önemli mesajlar da verdi.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası başlayan tartışmalarla ilgili soruya da yanıt verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK TAM BİR MUTABAKAT İÇİNDEYİZ"

"İç cepheyi sağlam tutacağız.” açıklamasını yineleyen Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok.” açıklamasında bulunup

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam mutabakat içinde olduklarını vurguladı.

"TERÖR TAKVİYELİ SİYASETE YER YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik mesajlarında şunları söyledi:

Özgür Özel'in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Son olarak TUSAŞ'a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasını temenni ettiklerini söyledi.

Trump'ın bölgesel savaş ve İsrail tehdidini ne oranda azaltacağını söylemek için henüz erken olduğunu ifade eden Erdoğan, "Zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor.” diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE ABD İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ TELEFON DİPLOMASİSİYLE SAĞLANMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki seçimlere ilişkin şunları kaydetti:

Yeni dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi yaptığımız bir telefon diplomasisiyle sağlanmaz. Biz Sayın Trump'la inşallah uluslararası toplantılar ya da ikili görüşmelerde bir araya gelmek suretiyle bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğimizi çok daha iyi bir şekilde tespit edeceğiz. Şu anda Sayın Trump'ın kabinesi nasıl oluşacak, nasıl bir kabine ortaya çıkacak bunları görmemiz gerekiyor. Bir de Sayın Trump'ın kabinesi, benim kabinemdeki arkadaşlarla yapacakları görüşmelerle birbirlerini çok daha yakından tanıyacak, bilecek ve ona göre de adımlarımızı inşallah atacağız. Bu noktada Başkan Yardımcıları ve Dışişleri Bakanları önem arz ediyor. Bu bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle birbirlerini tanıyıp, istişare edecekler. Temennimiz odur ki; Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok daha farklı bir süreç başlamış olsun.

"YENİ İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEMİZ MÜMKÜN"

Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur. Bu fırsatları değerlendirme iradesi ve iki ülkeye de kazandıracak adımların atılması temel beklentimizdir. Biz konuya her liderin yaptığı gibi ülkemizin çıkarları perspektifinden yaklaşıyoruz. Trump yönetimi, ekonomiyi öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor. Türkiye de stratejik coğrafi konumu ve genç nüfusu ile yatırım fırsatları sunan bir ülke. İki ülke arasında ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi için yeni fırsatlar oluşturabiliriz. Özellikle enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında yeni iş birliklerini geliştirmemiz mümkün.

"İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARININ DOĞMASI HALİNDE MUSK İLE DE ADIMLAR ATILABİLİR"

Bu kampanyada Musk, Sayın Trump'ın yanında yer aldı. Bizi burada ilgilendiren konu Musk'ın uzay ve teknoloji alanında çalışan bir iş insani olması... Kendisi teknolojiyi yakından takip eden ve bazı ciddi teknolojik adımları da atan bir isim. Türkiye'de kendisiyle bu konuyla ilgili bir görüşme yaptık. Son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkevi'nde kendisiyle görüştüğümüzde çocuğunu da yanında almış ve Türkevi'ne öyle gelmişti. Türkevi'ndeki görüşmemizde de samimi bir havada görüşmeyi yaptık. Türkiye'nin teknoloji alanında attığı atılımlar, dünyanın dikkatini çekiyor. Teknoloji tek başına ilerleyeceğiniz bir alan değil, mutlaka bazı iş birliklerine ihtiyacınız oluyor. Bu alanda iş birliği fırsatlarının doğması halinde Musk ile de adımlar atılabilir. Elon Musk, Sayın Trump yönetiminde hangi alanda görev alacak, hangi alanda aldığı görevle Sayın Trump'a veyahut da Amerika yönetimine faydası olacak bunu zaman içerisinde göreceğiz.

TRUMP'IN SEÇİLMESİNİN İSRAİL İŞGALİ TEHDİDİNE ETKİSİ

Bana bu konu ile ilgili tespitler için biraz erken gibi geliyor. Trump görevi, Biden'den teslim alsın bakalım. Devir teslimden sonra yeni dönemde ne gibi adımlar atacak, bunu o zaman göreceğiz. Temennimiz odur ki; Trump bu dönem bölgeye yönelik çok daha farklı adımlar atsın. Çünkü zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor. Onun için de ocak ayını bir görmemiz lazım. Ocak ayından itibaren ne gibi adımlar atılacağını bence o zaman göreceğiz. Kendisiyle seçilmesi sonrası nasıl birkaç gün içerisinde görüşüp konuştuysak, bundan sonraki süreçte de bu temaslarımızı aynı şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü geçmişte Trump'la görüşmelerimiz Biden'le mukayese edilemeyecek derecede fazlaydı. İnşallah bu dönemde de bu adımları en güzel şekilde atarız ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye buradan kazançlı çıkar.

"EN SOMUT ADIMI ATAN ÜLKE HİÇ TARTIŞMASIZ TÜRKİYE'DİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz. İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, bu konuda ticaretin durdurulması dahil en somut adımı atan ülke hiç tartışmasız Türkiye'dir." dedi.

İSRAİL'E SİLAH VE MÜHİMMAT SEVKİYATININ ENGELLENMESİ

Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarında en üstte yine Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'de başlattığımız girişime 52 ülke ve 2 uluslararası kuruluş desteğini bildirdi. Bu girişimimize dair mektubumuzu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ilettik." diye konuştu.

Riyad'daki zirvede de tüm teşkilat ve Arap Birliği üyelerini mektubu imzalamaya davet eden bir karar alındığını hatırlatan Erdoğan, zirvede Türkiye'nin, katliamın durdurulması için attığı adımlardan ve insani yardım çabalarından sitayişle bahsedildiğini aktardı.

"İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPMA İMKANI BULDUK"

Zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yapma imkanı bulduklarını anlatan Erdoğan, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldik. Verimli bir görüşme oldu. Ayrıca Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Lideri Mahmud Abbas'ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Irak, Gana, Burkina Faso, Çad, Gine Bissau, Senegal ve Maldivler devlet, hükümet başkanı ve diğer yetkililerle temas ve görüşmeler yaptık." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi