Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

"Kolaya değil zora talibiz. Şımaran ve böbürlenen bir kadro asla değiliz. Güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik. Gece yarıları bildiri yayınladılar, buruşturup çöze attık.

15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, namussuzca millete kurşun çıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilere meydanları dar ettik. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılıp halkla arasına mesafe koyanlardan asla olmadık. Kendimiz bedel ödesek bile millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu, tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababalarının eteklerine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Bu dünyada işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar. Biliyor ve inanıyoruz ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin ve verdiği zararların hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerinin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbeti böylece görülmüştür."

MUHALEFETE YENİDOĞAN ÇETESİ ELEŞTİRİSİ

Soruşturma 1,5 sene önce başlatıldı. Şikayet üzerine ilgili kurumlarımız hemen harekete geçiyor. Bu çete teknik ve fiziki takibe alınıyor ve çete üyelerine operasyon yapılıyor, elebaşları tutuklanıyor. 22 kişi şu an cezaevinde. Sağlık Bakanlığımız Tekirdağ'da 1, İstanbul'da 9 hastaneyi kapatıyor. Yani bu işe bulaşan hangi sağlık kuruluşu varsa gereken yapılıyor. Buna rağmen muhalefetin bakanlıklarımızı, sağlık sistemimizi ve sağlık çalışanlarımızı hedef alması şuursuzluktur. Masum bebeklerin cenazesi ve ailelerinin acısı üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değil. Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle 1,5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz. Birkaç çürük elma yüzünden sağlık çalışanlarımızın hırpalanmasına izin vermeyiz.

"BU BARBARLAR EN AĞIR CEZAYI ALACAK"

Bölücü terör örgütü sempatizanlarının da içinde olduğu bu çete alçakça bir vahşeti gerçekleştirmiştir. Devletimiz ilk andan itibaren harekete geçmiş, gereken her adımı atmıştır. Bu barbarlardan işledikleri suçun hesabı en ağır biçimde hukuk önünde sorulacaktır. Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için ben de Cumhurbaşkanı olarak konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim."

Kaynak: Haber Merkezi