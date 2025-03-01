Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı’dan terör örgütü PKK’ya “silah bırakma“ çağrısıyla ilgili, “Uzattığımız elin havada bırakılması, ısırılması halinde daima demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz“ dedi.

Ramazan ayının ilk iftarında İstanbul'da şehit aileleri ve gazilerle biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz" dedi.

"Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider"

Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" diye ifade etti.

Erdoğan, "Bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var." açıklamasını yaptı.

"Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz"

Erdoğan, "Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz." diye belirtti.

Erdoğan, "Başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerimize göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir." diye ifade etti.

Erdoğan, "Birtakım marjinal gruplar hariç, terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, desteklenmiştir. Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek demokrasinin ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak, demokrasimiz, ekonomimiz, kardeşliğimiz olacak. Kazanan, pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak, kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı evlatlarımız olacak." dedi. "Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır." diye kaydetti.

Erdoğan, "Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktık. Yarın da baş tacı etmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi