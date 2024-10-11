Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki temaslarının ardından Sırbistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinin gündeminde Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Balkanlar'daki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve işgal edilen Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar temaslarını Sırbistan ile sürdürüyor.
Erdoğan'ı taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na indi. Burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konaklayacağı otele geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan için Sırbistan Sarayı'nda resmi tören düzenlenecek.
Törenin ardından baş başa görüşmeye geçilecek.Erdoğan ve Vuçiç, yüksek düzeyli iş birliği konseyi toplantısına başkanlık edecek.
İkili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor
Ziyaret kapsamında İki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Bu toplantıda Erdoğan, Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecek.
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