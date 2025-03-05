Dışişleri Bakanı Fidan Irak Türkmen Cephesi Başkanı’nı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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